Dramma in casa, bimba di 15 mesi soffoca con pezzo di pane: morta davanti ai genitori e al fratellino Cronaca 8 Gennaio 2022

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in provincia di Novara, in una cascina. Una bambina di 15 mesi è soffocata con un boccone di cibo ed è morta davanti ai suoi genitori e al fratellino. Un terribile incidente che ha distrutto un’intera famiglia.

Il dramma è avvenuto a Cascina Guzzafame, dove la famiglia risiedeva con la piccola e l’altro figlio, un bambino di 6 anni. All’interno di questo complesso residenziale vivono anche altre famiglie. Così quando poco dopo mezzogiorno i genitori hanno lanciato l’allarme, spiegando che la loro bambina stava soffocando a causa di un pezzo di pane, sono stati i vicini ad allertare subito i soccorsi.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, però, non c’era più nulla da fare. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare la piccola, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno. Sul corpo della bimba è stata disposta l’autopsia.