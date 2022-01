0 Facebook “Lorenzo hai festeggiato con lo champagne?”, la reazione di Insigne dopo la firma con il Toronto La reazione di Insigne dopo la firma con il Toronto. L'ex attaccante e capitano del Napoli beccato all'esterno di un hotel a Roma Calcio Napoli 5 Gennaio 2022 10:53 Di redazione 2'

È di ieri sera la notizia della firma del contratto tra Lorenzo Insigne e il Toronto. L’ormai ex capitano del Napoli è stato ingaggiato per 5 anni a parametro zero. In Canada guadagnerà 11 milioni di euro a stagione più bonus.

Il trasferimento avverrà a luglio, alla fine della stagione. Le immagini di La Repubblica prima e Sky Sport dopo hanno immortalato Insigne a tavola con il proprio procuratore e i dirigenti del Toronto. Nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio ufficiale.

La reazione di Insigne dopo la firma con il Toronto

L’attaccante è stato beccato anche all’esterno dell’Hotel St. Regis della capitale. Insigne è uscito dopo aver siglato il nuovo contratto e alla domanda di un giornalista: “Allora è fatta? Un commento Lorenzo. Abbiamo visto lo champagne, avete festeggiato?“, il calciatore è rimasto impassibile.

La reazione di Insigne dopo la firma con il Toronto: il video di Gianluca Di Marzio

“Le immagini di @lorinsigneofficial dopo aver firmato poco fa con il @torontofc all’hotel St. Regis a Roma“, ha scritto il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio pubblicando il video su Instagram.