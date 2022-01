0 Facebook Bimbo morto annegato a Torre del Greco, il marito della donna: “Diceva che nostro figlio era brutto” Cronaca 8 Gennaio 2022 09:54 Di redazione 2'

Il marito di Aldagisa Gamba, la donna accusata dell’omicidio del figlioletto di 2 anni, morto annegato a Torre del Greco, agli inquirenti ha rivelato alcuni dettagli su quanto la moglie gli diceva riguardo al figlio.

Bimbo morto annegato a Torre del Greco parla il padre

“Diceva che il piccolo era ‘brutto”, queste le parole della donna. La Gamba quando il bambino piangeva ripeteva al coniuge: “Vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio”. Parole che chiaramente non ci si aspetta dalla madre. Nell’ordinanza di convalida del fermo, il gip del tribunale di Torre Annunziata, Fernanda Iannone evidenzia il fatto che la donna non avesse accettato questo bambino. La madre: ”con chiarezza di non aver mai accettato il piccolo, fonte di dolore sin da prima della sua nascita, essendo egli stato fautore di una gravidanza difficile, di un parto dolorosissimo, di un definitivo allontanamento del marito, nonche’ protagonista di un quotidiano ingestibile”.

Quando alla donna l’è stato chiesto se avesse annegato il figlio, ha risposto: ”No, non so dirvi, è come se avessi avuto un vuoto in quel momento. Come se il cervello in quel momento fosse spento”. Nel corso dell’interrogatorio l’è stato domandato cosa facesse il piccolo in acqua: ”Non piangeva ma comunque si muoveva. Io guardavo il mare e pensavo alla libertà, senza rendermi conto di tutto il resto. Ho avvertito una sensazione di liberazione, per me e per quella che sarebbe stata la vita di mio figlio. Credo di non essere stata in me”.

In un successivo interrogatorio, invece, è apparsa più confusa, spiegando che il bambino forse sarebbe inciampato in qualcosa e finito in acqua e lei avrebbe provato a chiedere aiuto. Secondo gli inquirenti il bambino sarebbe rimasto in mare perlomeno tre ore, dettaglio che si scontrerebbe con gli orari forniti dalla donna. Infine per il giudice “alla luce di tali elementi, sussistono gravi indizi di commissione del reato di omicidio e della sua ascrivibilita’ ad Adalgisa Gamba”.