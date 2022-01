0 Facebook Bimbo morto a Torre del Greco, le prime parole della madre dal carcere: “Mio figlio è inciampato ed è caduto in acqua” Parla la madre del bimbo morto a Torre del Greco. Ieri sera c'è stata la convalida del fermo per la donna con il suo trasferimento in cella Cronaca 6 Gennaio 2022 10:57 Di redazione 2'

Il giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone ha convalidato in serata il fermo di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell’omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli).

Parla la madre del bimbo morto a Torre del Greco

I fatti sono accaduti domenica sera. Il corpo senza vita del piccolo è stato recuperato nella acque antistanti località La Scala da alcuni ragazzi attirati dalle urla provenienti da una scogliera. Per la donna, ritenuta responsabile di omicidio volontario in base anche alle prime ammissioni rese lunedi durante un primo interrogatorio nella caserma dei carabinieri, è stato disposto il trasferimento in carcere.

Parla la madre del bimbo morto a Torre del Greco: le dichiarazioni al magistrato

“Francesco ha giocato tanto, si è divertito. Lui correva, era felice, si sentiva libero. Gli ho tolto le scarpette e gli ho lasciato la mano. Francesco correva ha ribadito poi è inciampato all’indietro ed è caduto in mare, a testa in giù. Io l’ho subito afferrato e preso in braccio. Lui tossiva, aveva bevuto l’acqua di mare. Ero in confusione totale, ero nel panico lui si era bagnato tutto. Ma in mare mi sentivo libera da tutti i problemi. Non percepivo che il bimbo fosse in pericolo“, queste le parole della donna riportate da Il Mattino.