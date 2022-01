0 Facebook Emma Marrone scrive a Stefano De Martino, il messaggio inaspettato e la gioia dei fan News 5 Gennaio 2022 17:29 Di redazione 2'

Emma Marrone e Stefano De Martino è da tempo che si sono riavvicinati. Dopo la rottura, avvenuta ai tempi di Amici, c’è stato un periodo in cui sono stati molto distanti, ma poi le cose si sarebbero aggiustate. E spesso capita che rispettivamente si scrivono sui social. L’ultimo messaggio della cantante per il suo ex ha fatto impazzire i fan della coppia.

Emma Marrone scrive a Stefano De Martino

La Marrone, infatti, nella serata di ieri ha condiviso un’immagine del programma Bar Stella, condotto da Stefano De Martino, in onda su Rai 2, aggiungendo il commento “Proud” (Fiera di te” e taggando il bel napoletano. L’ex di Belen Rodriguez sta ricevendo moltissimi consensi per questo divertente format, che sta incassando un bel po’ di ascolti.

Ma il messaggio di Emma è sicuramente speciale e gli farà senz’altro piacere. Inutile dire che i fan della coppia hanno applaudito al gesto di Emma, c’è chi spera sempre un riavvicinamento, cosa che appare assai improbabile.

Intanto il bel De Martino si gode il meritato successo oltre che la gioia di aver portato in tv molto di lui con il programma “Bar Stella”. In un’intervista, infatti, aveva detto: “E’ un format in cui porto in televisione un pezzo di me, della mia vita, della mia storia e di quella della mia famiglia”.