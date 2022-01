0 Facebook Napoli, anche quest’anno niente festa della Befana in piazza Mercato: niente bancarelle per l’Epifania Festa della Befana in piazza Mercato. A causa del coronavirus e della nuova impennata dei contagi non ci saranno bancarelle a Napoli News 5 Gennaio 2022 21:57 Di redazione 1'

Stop alla tradizionale festa della Befana in Piazza Mercato a Napoli. Le classiche bancarelle che durante la notte tra il 5 e 6 gennaio venivano allestite in questa parte storica della città, anche quest’anno non ci saranno.

La causa è sempre lui: il coronavirus. La nuova ondata di contagi sta costringendo le istituzioni a disporre nuove restrizioni, anche se adeguate rispetto alle persone immuni e vaccinate. Tuttavia sono assolutamente vietati gli assembramenti.

Festa della Befana in piazza Mercato

Così, anche se non siamo in zona rossa come a gennaio del 2021, in piazza Mercato le bancarelle dell’Epifania non ci saranno. Un colpo per un rito intrinseco della tradizione napoletana e un segno scoraggiante per tanti commercianti.

