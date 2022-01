0 Facebook Il dramma di Nancy Brilli, la rivelazione dopo il ricovero in ospedale: “Prego, mi è presa brutta” Nancy Brilli in ospedale. L'attrice è risultata positiva al coronavirus e poi è stata affetta da una polmonite. I suoi messaggi Spettacolo 6 Gennaio 2022 12:03 Di redazione 1'

Una polmonite causata, probabilmente, “dai numerosi impegni lavorativi portati a termine nei giorni precedenti al tampone positivo“. Ecco cosa ha avuto Nancy Brilli dopo essere risultata positiva al coronavirus.

Nancy Brilli in ospedale

Per questo l’attrice è stata ricoverata in ospedale. Nancy Brilli, 57 anni, è per fortuna tornata a casa dopo un breve ‘soggiorno’ presso il nosocomio Sant’Eugenio di Roma. Forte tosse e difficoltà nel parlare per l’attrice.

Nancy Brilli in ospedale: le sue parole sui social

“Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba. Grazie per l’affetto ricevuto. Ho avuto una giornata complicata“, ha scritto l’attrice sui propri canali social.