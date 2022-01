0 Facebook Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove uniti fino alla fine, funerali assieme per i ragazzi morti nell’incidente Cronaca 5 Gennaio 2022 12:08 Di redazione 2'

Nella giornata di martedì sono state effettuate le autopsie sui corpi di Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, i ragazzi di 17 e 15 anni deceduti il 1 gennaio in un incidente in scooter a Pellezzano, in provincia di Salerno. Unit in un tragico destino e anche nell’ultimo viaggio.

I funerali dei due fidanzatini saranno celebrati assieme. Dopo che le salme sono state liberate, le rispettive famiglie hanno allestito due camere ardenti differenti, ma la cerimonia sarà unica. Si terra questo mercoledì pomeriggio alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Capriglia. In tanti vorranno dare l’ultimo saluto ai due ragazzi che sono morti così tragicamente.

Incidente a Pellezzano, indagini

Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si attende l’esito degli esami autoptici. Attualmente risulta indagato per omicidio colposo un amico delle giovani vittime, un giovane, ricoverato in ospedale, che viaggiava con il suo scooter dietro quello dei due fidanzati. Da una prima ricostruzione è emerso che poco dopo le 18 i due amici erano andati a fare un giro per Pellezzano, su un altro motorino con l’oro c’era un’altra coppia.

Improvvisamente Nicholas avrebbe perso il controllo del mezzo, lo scooter ha urtato prima contro un marciapiede e poi si è schiantato contro un palo dell’energia elettrica. I due fidanzati hanno perso la vita subito, lo schianto non gli ha lasciato scampo. A nulla è servito l’arrivo dei soccorsi, tra cui c’era anche Francesco Bove, fratello della vittima.