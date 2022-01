0 Facebook Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove morti in un incidente, indagato amico che viaggiava dietro di loro Cronaca 4 Gennaio 2022 14:02 Di redazione 1'

Continuano le indagini per ricostruire la dinamica del terribile incidente in cui hanno perso la vita due giovanissimi, Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, rispettivamente 17 e 15 anni. I due ragazzi viaggiavano assieme a bordo di uno scooter a Pellezzano, in provincia di Salerno, quando lo scooter è uscito di strada.

Incidente mortale Pellizzano, indagato un ragazzo

I due ragazzi purtroppo sono morti sul colpo. Iscritto nel registro degli indagati un amico minorenne delle due vittime, un giovane che si trovava a bordo di un altro scooter che transitava dietro di loro. E’ un atto dovuto della Procura, in vista dell’autopsia infatti, i legali dell’indagato potranno nominare un perito di parte.

Sugli altri ragazzi coinvolti sono stati effettuati gli esami tossicologici che hanno dato esito negativo. Il giovane indagato, che ha riportato lievi ferite nell’incidente, è attualmente ricoverato in ospedale.