Nicholas e Ilaria Bove, vittime dell’incidente mortale: avevano 17 e 15 anni

Sono Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove le vittime dell’incidente nel Salernitano. La ragazza di 15 anni di Salerno e il ragazzo di 18 anni di Pellezzano, hanno perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto a Pellezzano.

I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo dello scooter, finendo contro un palo, in via Carlo De Iuliis all’altezza della “Cartiera”. Coninvolti anche altri due ragazzi, in sella un altro scooter, condotti presso l’OSpedale Ruggi di Salerno, ma non in pericolo di vita.

Chi sono Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove le vittime dell’incidente a Pellezzano

Nicholas Galluzzi frequentava il liceo “Regina Margherita” di Salerno mentre Ilaria Bove era una studentessa del liceo artistico. Due giovanissime vite spezzate, come riporta Salernonotizie.it.