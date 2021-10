0 Facebook Stefano De Martino pubblica la foto del compleanno: il messaggio di Emma Marrone è un augurio speciale Spettacolo 4 Ottobre 2021 13:00 Di redazione 1'

Auguri speciali per Stefano De Martino, a farli una sua storica ex: Emma Marrone. Il conduttore napoletano ha compiuto 32 anni e per l’occasione ha pubblicato la foto delle candeline su Instagram. Tanti gli auguri sotto al post e tra questi, che non passano di certo inosservati, quelli del giudice di X Factor.

“Auguri Ste” ha scritto la cantante salentina come commento. Tantissime le reazioni dei follower conquistati dal gesto social. Auguri speciali quelli della bionda artista. “Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te”, scrive una utente; “Sei una bella persona ,credo che il tuo pensiero sarà molto gradito” aggiunge qualcun altro che così sottolinea di apprezzare l’assenza di qualsiasi tipo di rancore verso un passato ormai archiviato.

Repentino arriva il ringraziamento del destinatario: “Grazie”, ha risposto Stefano con un cuore simbolo di grande affetto.