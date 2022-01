Antonio Cassano in ospedale per complicazioni da Covid, la moglie: “E’ in ospedale ma sta bene ed è vaccinato”

Ci pensa la moglie di Antonio Cassano ad aggiornare tutti sulle condizioni di salute del marito. L’ex attaccante di Roma e Sampdoria è stato costretto al ricovero dopo il peggioramento delle sue condizioni, dopo esser risultato positivo il 24 dicembre.

Cassano proprio nelle ultime ore è leggermente peggiorato, per cui è stato costretto al ricovero presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove opera l’equipe del professor Matteo Bassetti. La stessa moglie di Cassano, Carolina Marcialis, ha confermato tramite Intagram:

“Antonio è in ospedale e sta bene, è vaccinato con due dosi. Per tutti queli che mi hanno chiesto se dormivo con Anto che è positivo ovviamente no! Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”.