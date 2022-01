0 Facebook Morte Hugo Maradona, parla la moglie: “Basta con le bugie” La moglie di Hugo Maradona. La donna ha parlato del decesso del fratello di Diego Armando: "Non è successo a causa del covid" Cronaca 4 Gennaio 2022 09:39 Di redazione 1'

La morte di Hugo Maradona dopo un anno di quella del fratello e campione Diego Armando ha scatenato i media argentini. Soprattutto in merito alle cause del decesso. Ecco la replica della moglie riportata da Il Mattino.

“Mio marito Hugo non è morto perché aveva contratto il coronavirus o per una malattia cardiaca, visto che non ne soffriva. Purtroppo una brutta bronchite, degenerata in un secondo momento, se l’è portato via senza scampo“.

La moglie di Hugo Maradona

Queste le parole di Paola Morra che ha poi concluso: “Chiedo di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando di diffondere voci che non corrispondono alla realtà e che in Argentina ultimamente continuano a circolare“.

La moglie di Hugo Maradona: il video del funerale