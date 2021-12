0 Facebook Come è morto Hugo Maradona, gli ultimi momenti di vita: “Faceva la doccia e poi non ha risposto più” Cronaca 29 Dicembre 2021 20:33 Di redazione 2'

Si sono tenuti oggi i funerali di Hugo Maradona, il più piccolo dei fratelli del campione argentino, morto ieri per un arresto cardiaco. Una carriera calcistica mediocre, l’ombra del fratello da sempre su di lui. Più giovane di 9 anni rispetto a Diego, Hugo non è riuscito nemmeno a capire come sia morto realmente il fratello e se ne è andato anche lui.

Come è morto Hugo Maradona

Poco prima di mezzogiorno di martedì 28 dicembre, il suo cuore non ha retto. Poco dopo avrebbe dovuto sottoporsi a un ricovero per dei controlli che forse lo avrebbe salvato. Gli ultimi momenti della vita di Hugo Maradona sono stati raccontati da Stefano Ceci, grande amico ed ex collaboratore di Diego e proprietario di diritti commerciali e della statua dell’ex Pibe de Oro. Proprio la moglie di Hugo, Paola, gli ha raccontato, come riporta Clarin: “Stava per venire a Dubai, ma ho parlato con lui il 24 dicembre e mi ha detto che non sarebbe venuto, che non si sentiva bene e che stava facendo dei controlli”, ha raccontato Ceci al Clarin.

Paola ha detto che Hugo “stava facendo la doccia per andare in ospedale” e che all’improvviso “ha sentito che la doccia era chiusa, ma poi non l’ha più sentito”. Poi la donna “ha iniziato a chiamarlo e quando è andato a cercarlo lui era già accasciato sul divano”.