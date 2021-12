0 Facebook Il dolore di Gianinna Maradona per zio Hugo: “Padrino, abbraccialo per me” News 29 Dicembre 2021 13:07 Di redazione 2'

Anche Gianinna Maradona ha scritto un commovente messaggio per lo zio Hugo, deceduto martedì mattina nel suo appartamento napoletano a causa di un infarto. La figlia del campione argentino, dopo la sorella Dalma, ha condiviso una serie di immagini dello zio con il padre.

Gianinna Maradona dice addio allo zio Hugo

Poi ha pubblicato un lungo post d’addio. Parole commoventi in cui spiega il particolare rapporto che lei aveva con lo zio Hugo: “Oggi no, in un tempo chissà sì. L’inspiegabile della vita è accettare l’inaccettabile. Il più piccolo dei 3, il mio padrino, il più ribello, quello che ha vissuto sempre lontano, il padre di Nicole, Thiago e Melina, a colui che andai a vedere in Giappone come regalo di compleanno perché giocava lì, chi mi ha fatto conoscere Pochacco, Badtz-Mary e Hello Kitty, compagno di karaoke, chi mi ha dato il sushi per la prima volta, chemi ha bandito per sempre da Snoopy dopo avermi detto che era muffa, il combattente più feroce se mi vedeva con un ragazzo. Conservo il ricordo di aver condiviso tutto ciò. I nostri mozziconi e le nostre birre, le scatole per me da regalare a mio figlio, le mie partacce con il sorriso spiegandoti che solo aveva 8 anni, la clinica Olivos assieme, parlando con gli occhi. Conservo per sempre la nostra complicità, le nostre risate, le nostre discussioni e i discorsi faccia a faccia. Sempre lontano ma vicino. Mi hai abbandonato troppo presto, però mi sarebbe piaciuto darti un abbraccio in più. Sentirti. Buon viaggio padrino, abbraccialo forte da parte mia. Felice rincontro. Vi amo”.

Questo il lungo post di Gianinna ricco di ricordi e di dolore. Poi il saluto finale e la richiesta di abbracciare per lei il suo papà, scomparso un anno fa.

Il post di Gianinna Maradona