Era finito nella bufera per un video che lo ritraeva mentre a Capodanno si è ‘divertito’ a usare una pistola per i festeggiamenti. Anche Geolier ha ceduto alla folle moda di chi per l’ultimo dell’anno esplode colpi d’arma da fuoco in aria.

Geolier parla dopo il video con la pistola

Nel filmato si vedeva il rapper mentre guida una donna all’utilizzo migliore della pistola, indicandole impugnatura e modo di utilizzo. Un video che chiaramente è finito nella bufera, che si unisce ai tanti altri girati sui social di persone che hanno ceduto a questa moda che solo criminale può essere definita.

Emanuele Palumbo, in arte Gioielier, è subito intervenuto sulla vicenda, chiedendo scusa per l’errore commesso. Il rapper ha parlato di ‘ragazzata’. “Chi mi dà addosso non mi conosce e sparge veleno, ma ho sbagliato, volevo solo festeggiare, dire addio all’anno che se ne stava andando, ma ci sono simboli da evitare”. Il giovane ha poi ribadito che la pistola fosse finta: “Capisco che il gesto può sembrare brutto e magari di questo mi scuso verso le persone più sensibili e impressionabili, ma oltre ad essere evidente ho anche scritto e specificato che la pistola fosse finta. Non capisco perché tutto questo clamore?“.

Le scuse di Gioielier dopo il video con la pistola