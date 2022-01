0 Facebook Incidente fatale, Mario muore a 27 anni: era tornato a casa per le feste di Natale Cronaca 3 Gennaio 2022 08:57 Di redazione 1'

Ritorno a casa fatale per un giovane ragazzo di 27 anni. Era rientrato a Buccino, Salerno, per le feste di Natale.

Mario Volpe, domenica sera è morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era ricoverato. Lo scorso 18 dicembre aveva avuto un incidente mentre si trovava in auto con un amico. Si è schiantato contro un muro di cinta. Non ce l’ha fatta, è deceduto per le gravi lesioni cerebrali dopo molto giorni di agonia.

Dolore a Buccino, Mario Volpe muore a 27 anni

Mario aveva 27 anni, faceva lo chef in Sardegna. Era rientrato a Buccino a Natale per stare con la sua famiglia, coi suoi amici, per le festività.