0 Facebook Villaricca piange Giusy Barbato, morta a 37 anni: “Proteggi la tua famiglia” Cronaca 3 Gennaio 2022 11:59 Di redazione 1'

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Villaricca, una giovane donna di 37 anni venuta a mancare troppo presto. Si chiamava Giusy Barbato ed è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove era ricoverata da qualche giorno.

Lacrime a Villaricca per Giusy Barbato

Aveva contratto il Coronavirus e in seguito a un peggioramento era stata ricoverata presso l’ospedale di Pozzuoli, poi a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni era stata trasferita presso il noscomio di Frattamaggiore. Ed è qui che in pochi giorni si è spenta. Sembrerebbe che diversi membri della sua famiglia fossero positivi.

La notizia della morte di Giusy Barbato ha sconvolto l’intera comunità, tanti i messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social: “Questo virus maledetto non guarda niente colpisce tutti è troppo!!!! Giusy Barbato proteggi da lassù la tua famiglia e tu Maria Sole sii forte lei ti voleva forte”, “Mi hai distrutto amica mia non ho parole per descrivere quello che sto provando. Mi hai spezzato il cuore”, queste e molte altre le parole in ricordo della 37enne.