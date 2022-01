0 Facebook Paura per Luca Sepe, il dolore del cantante: “Sto male, mi sto andando a ricoverare” Spettacolo 1 Gennaio 2022 18:59 Di redazione 1'

Luca Sepe è stato ricoverato in ospedale, ad annunciarlo è stato lo stesso cantante napoletano sulla sua pagina Facebook, invitando i suoi fans a fare una preghiera per lui. Il messaggio è arrivato poco dopo ora di pranzo.

Come sta Luca Sepe

“Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me, vi voglio bene”. Poche parole disperate quelle con cui il cantante ha annunciato il ricovero in ospedale. Tanti i messaggi dei fan che gli hanno augurato buona fortuna. Lo scorso 27 dicembre Sepe aveva annunciato, sempre sulla sua pagina Facebook, di aver contratto il Coronavirus e per questo motivo aveva dovuto annullare i suoi impegni di lavoro.

“Cari amici miei…purtroppo non posso essere in diretta con voi perché la maledetta influenza COVID mi ha beccato proprio durante i giorni di festami riprendo e CI VEDIAMO PRESTO…VVB”, questo il messaggio. Adesso è arrivato l’annuncio del ricovero, dunque, le condizioni di Luca Sepe potrebbero essersi aggravate costringendolo al ricovero.

Il post di Luca Sepe