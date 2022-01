0 Facebook Dolore a Qualiano per la scomparsa di Concetta D’Alterio, la ‘maestra di tutti’: “Il destino ti ha portato via” Cronaca 3 Gennaio 2022 17:42 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Qualiano, è scomparsa Concetta D’Alterio. Considerata la ‘maestra di tutti’, era un’insegnante molto amata e stimata dagli alunni e dai colleghi. La notizia è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio.

Lacrime per la maestra Concetta D’Alterio

L’Istituto in cui insegnava ha voluto esprimere tutto il cordoglio della comunità scolastica per la triste dipartita della maestra Concetta: “Tutta la comunità scolastica dell’I.C. 2 Don Bosco-Verdi partecipa con grande commozione alla perdita della maestra D’Alterio Concetta. Vicini al dolore della famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non ci sono parole per un dolore così immenso, noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, viverti, apprezzare le tue qualità e la tua forza, vogliamo ricordarti, come ti abbiamo sempre vista, sorridente e luminosa. Rimarrai sempre nei nostri cuori“.

Ma a commuovere forse sono le parole degli alunni, di coloro cui la maestra Concetta aveva dedicato una vita: “Una delle nostre tante conversazioni, e in una delle ultime, avete espresso parole che mi avevano toccato anima e cuore. Una persona buona, una donna di cuore, una signora per bene, LA MAESTRA DI TUTTI, perché tutti vi conoscevano, questo eravate e resterete Concetta D’Alterio, buon viaggio dal profondo del cuore, da uno dei vostri tantissimi alunni“, queste le bellissime parole di un suo ex alunno. Ma sono tanti altri i messaggi che circolano sui social in ricordo della maestra dall’animo gentile.