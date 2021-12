0 Facebook Nina Moric torna all’attacco, questa volta contro Corona: “Devi stare zitto” News 29 Dicembre 2021 16:07 Di redazione 2'

Nina Moric continua a lanciare accuse pesanti e frecciatine attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta l’ultimo messaggio sembra essere rivolto a Fabrizio Corona. Dopo aver scritto che Belen Rodriguez avrebbe baciato il figlio Carlos Maria, ha continuato ad attaccarla.

Nina Moric attacca Fabrizio Corona

Sulla vicenda era intervenuto, oltre Carlos che aveva smentito tutto, anche Fabrizio Corona che aveva attaccato l’ex moglie dicendo che è una persona cattiva. Sembrano lontani i tempi in cui tra i due era tornato il sereno. Adesso pare proprio che siano di nuovo ai ferri corti. La Moric in due delle sue ultime storie pare proprio che abbia rivolto un messaggio all’ex re dei paparazzi.

Prima ha raccontato una storia sulla ricchezza e la vita: “A volte sei insoddisfatto della tua vita, mentre molte persone in questo sogna di vivere la tua vita…Un bambino in una fattoria vede un aereo volare sopra la testa e sogna di volare. Ma il pilota dell’aereo vede la fattoria e sogna di tornare a casa. E’ la vita! Divertiti. Se la ricchezza è il segreto della felicità, allora i ricchi dovrebbero ballare per le strade. Ma solo i bambini poveri lo fanno. Se il potere garantisce la sicurezza, i funzionari dovrebbero camminare incustoditi. Ma quelli che vivono semplicemente, dormono profondamente. Se la bellezza e la fama portano relazioni ideali, allora le celebrità dovrebbero avere i migliori matrimoni. Vivi semplicemente, cammina con umiltà e ama genuinamente. Tutto il bene tornerà da te!”.

Poi rivolgendosi a un uomo, probabilmente Corona, ha scritto: “Detto questo, mi voglio togliere un sassolino: prima di giudicarmi, assicurati di essere perfetto. Se non lo sei, allora devi stare zitto“. La soap opera non accenna a finire.