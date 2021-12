0 Facebook Nina Moric attacca ancora Belen Rodriguez: “Hai abusato, la vergogna è tua” Spettacolo 28 Dicembre 2021 09:11 Di redazione 2'

Nina Moric è tornata all’attacco. Dopo aver lanciato accuse molto pesanti nei confronti di Belen Rodriguez ha deciso di rincarare la dose. L’ex moglie di Fabrizio Corona aveva detto che la show girl in passato avrebbe baciato il figlio Carlos Maria, facendolo anche bere.

Nuovo attacco di Nina Moric a Belen Rodriguez

Accuse prontamente smentite da Carlos, che ha dichiarato attraverso alcune storie Instagram, che non sarebbe affatto vero quanto detto dalla madre e poi dallo stesso Corona, che ha attaccato la sua ex moglie. Mentre Belen Rodriguez è in vacanza e ha preferito non rispondere a tali diffamazioni, la Moric ha rincarato la dose con un nuovo messaggio per lei.

“Non mi dispiace essere chiamata bugiarda. Io sono. Sono una meravigliosa bugiarda. Ma odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità! A te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo e la vergogna è tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di se stessa come vittima o innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”, questo il lungo post della Moric.

Probabilmente la show girl argentina avrà scelto di restare in silenzio e procedere per vie legali nei confronti di queste pubbliche offese. Non è detto poi che tarderà ad arrivare una nuova risposta di Corona a quanto affermato dall’ex moglie. A quanto pare la “soap opera” è appena iniziata.

Il post di Nina Moric