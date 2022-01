0 Facebook Capodanno a Napoli, 4 le persone ferite nella notte: grave una donna di 53 anni Cronaca 1 Gennaio 2022 10:03 Di redazione 1'

Come ogni anno arriva il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno. Tra Napoli e Provincia, secondo i dati riferiti dalla Questura, sono nove le persone rimaste ferite durante i festeggiamenti del 31 dicembre.

Bollettino feriti di Capodanno

Nonostante l’ordinanza emanata dal sindaco Gaetano Manfredi che vietava l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio per tutta la notte del 31, si è sparato lo stesso. Come è avvenuto in provincia dove molti primi cittadini avevano disposto un provvedimento simile.

La prima persona ferita è stata un 40enne, di origini srilankesi, colpito prima della mezzanotte da un proiettile vagante. L’uomo giunto all’ospedale Pellegrini è stato medicato e non è in gravi condizioni. Più difficili le condizioni di una donna di 53 anni ferita agli occhi dall’esplosione di fuochi d’artificio. E’ attualmente ricoverata al Cardarelli.

A Napoli un’altra persona è stata portata al Fratebenefratelli perché feritasi agli arti. In provincia ricoverate due persone a Frattamaggiore, due a Giugliano e una a Castellammare di Stabia.