0 Facebook Napoli, agguato nella notte di Capodanno: Salvatore Capone ucciso a 42 anni in strada Cronaca 1 Gennaio 2022 09:28 Di redazione 1'

Primo omicidio dell’anno a Napoli. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte un uomo è stato ucciso in strada nel Rione Lauro, nel quartiere Fuorigrotta. La vittima si chiamava Salvatore Capone e poco dopo le 3 di notte è stato raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco.

Agguato di Capodanno a Napoli

L’uomo, 42 anni, era già noto alla forze dell’ordine per diversi precedenti. Capone è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, sul luogo dell’agguato sono stati trovati tre bossoli.

Il ferimento di Vitale Troncone

Indagini in corso da parte della Polizia per risalire ai responsabili dell’agguato. Da comprendere se l’omicidio possa rientrare nella faida in atto a Fuorigrotta, poco prima della Vigilia di Natale nei pressi dell’uscita della Galleria Quattro Giornate era stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco Vitale Troncone, 53enne ritenuto dall’autorità giudiziaria reggente dell’omonimo clan.