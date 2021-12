0 Facebook Capodanno a Napoli, Manfredi firma ordinanza: vietati fuochi d’artificio e botti News 30 Dicembre 2021 20:50 Di redazione 1'

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale si fa “divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16 del 31 dicembre 2021 alle ore 24 del 1 gennaio 2022“.

Capodanno 2021, vietati fuochi e botti

I trasgressori del divieto saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista Comune di Napoli, di importo compreso tra 25 euro e 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e la successiva confisca.

Pugno di ferro quello del sindaco di Napoli che, a costo di guadagnare antipatie, ha firmato questo provvedimento per l’ultimo dell’anno. Un passo in avanti perfettamente in linea con la campagna di prevenzione lanciata un paio di giorni fa, che vedeva come protagonisti personaggi dello sport e dello spettacolo, tra cui l’attore Patrizio Rispo, l’ex pugile Patrizio Oliva e l’ex calciatore Guglielmo Stendardo.