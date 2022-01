0 Facebook Napoli, incendio in un appartamento dopo la Mezzanotte: fuoco entra in casa e divampano le fiamme Cronaca 1 Gennaio 2022 10:52 Di redazione 1'

Fuoco d’artificio entra in casa, in fiamme un appartamento. E’ accaduto a Napoli, verso l’una di notte in via Padre Ludovico da Casoria, nel quartiere Mercato. Al quarto piano dell’edificio numero 73 è divampato un incendio.

Incendio in un appartamento a Napoli la notte di Capodanno

Sul posto sono intervenuti i carabinieri nel nucleo radiomobile di Napoli per la segnalazione di un incendio. Le fiamme sarebbero partite a causa di un fuoco pirotecnico entrato all’interno di una stanza da una finestra lasciata aperta. In casa c’era un uomo che, visitato dal personale sanitario, non ha riportato ferite.

Intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e spento il rogo. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Intanto all’indomani della notte di Capodanno non manca il bollettino delle persone ferite, nonostante l’ordinanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e di altri primi cittadini in provincia. In totale sono nove le persone rimaste ferite nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Una donna di 53 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli per una ferita agli occhi causata dall’esplosione di un fuoco d’artificio.