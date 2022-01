0 Facebook Belen Rodriguez e il messaggio prima della fine dell’anno: “Chi mi cura il cuore rotto?” Spettacolo 1 Gennaio 2022 19:58 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha trascorso le giornate dopo Natale e il Capodanno in montagna con la figlia Luna Marì e la famiglia Rodriguez al completo. Santiago, invece, è stato a Napoli con il padre Stefano De Martino. Nel capoluogo campano c’era anche Antonino Spinalbese, che dunque non è stato con la show girl argentina. Ennesima conferma della separazione che sembrerebbe essere sempre più definitiva.

Il messaggio di Belen Rodriguez prima della fine dell’anno

La show girl, com’è solita fare, ha documentato le sue vacanze sui social. Tra le varie storie una è sembrata un messaggio sul suo stato sentimentale attuale. La Rodriguez si è ripresa mentre si stava sottoponendo a un trattamento di bellezza al viso, al frame ha aggiunto la didascalia: “Quien me va a curar el corazòn rompido?” (Chi mi curerà il cuore rotto). Il titolo della canzone che stava ascoltando in quel momento.

Ma in tanti si sono chiesti come mai ribadire proprio questa frase? Ed ecco che quelle parole sono sembrate un messaggio sul suo stato sentimentale attuale. Non sarebbe la prima volta che Belen sui social racconta come si sente dopo una separazione, lo ha fatto anche quando si è lasciata con Stefano De Martino mostrandosi con il volto triste in un video, in cui spiegava cosa era accaduto.