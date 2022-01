0 Facebook Schianto in strada con lo scooter, morti due fidanzatini: avevano 15 e 17 anni Cronaca 2 Gennaio 2022 09:25 Di redazione 1'

Drammatico schianto in strada per due fidanzati di Pellezzano che hanno perso la vita dopo un intendente in scooter avvenuto lo scorso 1 gennaio. I due, erano in sella a un Bevrly 250, quando hanno perso il controllo della motovettura e sono impattati in terra.

Incidente a Pellezzano: fidanzati morti, avevano 15 e 17 anni

Lo schianto è avvenuto in via Carlo De Iuliis all’altezza della Cartiera, nel Salernitano. Non si conoscono le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione i due, di 15 e 17 anni, avrebbero impattato contro un altro scooter. AìIn sella all’altra motovetuttra due ragazzi che sono a loro volta caduti, ma senza riportare conseguenze gravi.

Indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia Locale.