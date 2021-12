0 Facebook Morte Paolo Calissano, il dolore di Barbara D’Urso: “Tue fragilità hanno preso il sopravvento” Spettacolo 31 Dicembre 2021 10:32 Di redazione 2'

La notizia della morte di Paolo Calissano ha sconvolto il mondo dello spettacolo. L’attore, star di diverse soap operas, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Roma, aveva 54 anni. A ricordarlo con affetto e dolore è stata Barbara D’Urso, con la quale aveva recitato nella Dottoressa Giò.

Barbara D’Urso ricorda Paolo Calissano

Calissano era caduto praticamente in disgrazia nel 2006 in seguito a una condanna per omicidio colposo, era stato accusato della morte di una ballerina brasiliana deceduta per overdose. Con il patteggiamento aveva ricevuto una pena di 4 anni da scontare in una comunità per tossicodipendenti. Barbara D’Urso nel ricordare l’amico scomparso ha parlato proprio delle sue fragilità che l’hanno portato via.

“Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilita’ hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio”, queste le parole che Barbara D’Urso ha scritto su Twitter mentre si trova in vacanza in montagna. La conduttrice aveva ospitato l’attore nel 2014 a Domenica Live: nell’intervista, Calissano aveva raccontato la sua vita complicata e la sua voglia di riscatto.

La carriera di Paolo Calissano

Era diventato popolare con la soap Vivere, Calissano ha recitato in diverse fiction. Rampollo di una famiglia di imprenditori, Calissano era nato a Genova il 18 febbraio 1967. Dopo aver concluso gli studi a Boston e le prime esperienze nei fotoromanzi, aveva debuttato al cinema (Palermo-Milano solo andata) e in tv. Lo ricordiamo in diverse serie di successo come General Hospital, La dottoressa Gio’, Linda e il brigadiere e soprattutto grazie alle soap italiane Vivere, in cui interpretava il dottor Bruno De Carolis, e Vento di ponente, in cui dava il volto al manager senza scrupoli Guido Mandelli. Nel 2004 aveva anche partecipato alla seconda edizione dell‘Isola dei famosi, ma si era dovuto ritirare per un infortunio.