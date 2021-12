0 Facebook L’attore Paolo Calissano trovato morto in casa, ucciso da un mix di farmaci News 31 Dicembre 2021 09:20 Di redazione 2'

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. E’ stato trovato morto nella tarda serata di giovedì nella sua casa di Roma l’attore Paolo Calissano, aveva54 anni. A dare l’allarme – secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera e il Messaggero – e’ stata la compagna che probabilmente non aveva più sue notizie.

E’ morto l’attore Paolo Calissano

Nel suo appartamento sarebbero stati trovati psicofarmaci, ad ucciderlo potrebbe essere stato un mix di queste sostanze. Sul posto sono giunti i carabinieri e il medico legale ed e’ stata disposta l’autopsia, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. In casa era tutto in ordine, le finestre chiuse e la porta blindata aveva due mandate. Anche sul corpo dell’attore non ci sarebbero segni di violenza.

Dal successo alla disgrazia, che fine aveva fatto Paolo Calissano

Negli ultimi anni si era allontanato dal mondo dello spettacolo a causa di una vicenda giudiziaria legata alla morte per overdose di una ballerina brasiliana, Ana Lucia Bezerra. Nel 2006 aveva patteggiato la condanna a quattro anni di reclusione per omicidio colposo, scontandola nella comunita’ di recupero per tossicodipendenti ‘Fermata d’autobus di Trofarello (Torino). Aveva poi ottenuto l’indulto. Era così tornato a recitare al Teatro Brancaccio di Roma nel musical A un passo dal sogno, nel 2007. Ma l’anno dopo era stato ricoverato a Genova in seguito a un malore ed era risultato positivo alla cocaina. La sua ultima apparizione in tv è nel 2018, nella fiction di Rai1 Non dirlo al mio capo 2.

Era diventato popolare con la soap Vivere, Calissano ha recitato in diverse fiction. Rampollo di una famiglia di imprenditori, Calissano era nato a Genova il 18 febbraio 1967. Dopo aver concluso gli studi a Boston e le prime esperienze nei fotoromanzi, aveva debuttato al cinema (Palermo-Milano solo andata) e in tv. Lo ricordiamo in diverse serie di successo come General Hospital, La dottoressa Gio’, Linda e il brigadiere e soprattutto grazie alle soap italiane Vivere, in cui interpretava il dottor Bruno De Carolis, e Vento di ponente, in cui dava il volto al manager senza scrupoli Guido Mandelli. Nel 2004 aveva anche partecipato alla seconda edizione dell‘Isola dei famosi, ma si era dovuto ritirare per un infortunio.