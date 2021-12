0 Facebook Dolore ad Ariano Irpino per Michele Lo Conte, trovato morto a 29 anni Cronaca 31 Dicembre 2021 13:27 Di redazione 1'

Ad ucciderlo probabilmente un arresto cardiaco, è morto così Michele Lo Conte, il giovane trovato senza vita nel suo letto ad Ariano Irpino. Il ragazzo è deceduto nella giornata di mercoledì all’interno dell’appartamento in cui viveva.

Lacrime per la morte di Michele Lo Conte

Il 29enne è risultato positivo a un tampone post mortem. I funerali di Michele Lo Conte si sono tenuti questo venerdì mattina presso la scuola di Palazzisi. Lascia i genitori, la sorella, i nipotini e una fidanzata.

La notizia della morte di Michele Lo Conte ha lasciato senza parole l’intera comunità. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi ricorda questo giovane operaio, promessa del calcio. Un ragazzo pieno solare e allegro. “Non ci sono parole solo dolore un’immenso dolore”, “Davvero questa volta non ho più parole. Una parola o una frase in queste tragedie sono inutili. Non si può morire a 29 anni, aveva tutta la vita davanti”.