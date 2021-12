0 Facebook Nino D’Angelo in isolamento a casa, il cantante rassicura i suoi fan: “Non sono solo” Spettacolo 30 Dicembre 2021 20:33 Di redazione 2'

Nino D’Angelo invia un messaggio da casa sua, lasciando intendere di essere in isolamento. Il cantante napoletano questo pomeriggio ha condiviso un filmato in cui parla con i suoi fan, rincuorando tutti sulle sue condizioni.

Nino D’Angelo è positivo al Covid-19?

L’artista non dice espressamente di essere positivo al Covid-19, ma a giudicare da quanto spiega nel filmato e dai messaggi ricevuti, potrebbe esserlo o potrebbe aver avuto un contatto con un positivo e dunque è in isolamento in casa. Nino D’Angelo ha spiegato, con una voce che sembrerebbe raffreddata, che è in casa con sua moglie Annamaria e che stanno bene: “Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Grazie per i tanti messaggi che ho ricevuto, veramente grazie. Vi amo tanto. Comunque non sono solo, sto con Annamaria, siamo qui e stiamo bene, sempre. Aspettiamo che finisca tutto questo, per riunirci ai nostri figli, ai nostri parenti. Speriamo bene”.

Tantissimi i commenti comparsi sotto al video di Nino D’Angelo, in molti gli hanno augurato una pronta guarigione. Tra queste persone ci sono anche molti personaggi famosi, come Mara Venier, Livio Cori e Nina Sodano. Tutti amici del cantante napoletano che gli hanno voluto dimostrare il loro affetto in questo momento. Che sia positivo o meno, il cantante napoletano ha detto di stare bene e si è augurato di riuscire presto a tornare alla normalità e abbracciare i suoi figli.

Il video di Nino D’Angelo