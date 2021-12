0 Facebook Napoli, caos nel supermercato e file ovunque. Un’impresa arrivare alle casse: “Inizia da fuori” Fila al supermercato. Confusione in un noto e molto frequentato supermercato del centro città. La segnalazione dei cittadini Cronaca 30 Dicembre 2021 19:43 Di redazione 1'

Sono state tante le segnalazioni da parte di molti cittadini alla nostra redazione. Poco tempo fa ci sono stati attimi concitati all’interno di un noto supermercato di Napoli. Il famoso market si trova in centro città.

Fila al supermercato

In prima serata, quasi come una corsa alla vigilia del cenone dell’ultimo dell’anno, all’interno e fuori dal supermercato c’era tantissima gente. Addirittura le file per le casse iniziavano tra i reparti trasformando in un impresa il momento del pagamento.