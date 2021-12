0 Facebook Grave incidente a Cardito, scontro auto-moto: centauro ricoverato al Cardarelli in codice rosso Grave incidente a Cardito. Lo scontro tra la motocicletta e la vettura è avvenuto in tarda mattinata. Ad avere la peggio chi guidava il motociclo Cronaca 28 Dicembre 2021 16:44 Di redazione 1'

Un’automobile stava per immettersi sulla carreggiata. La motocicletta procedeva per il senso di marcia opposto. Lo schianto è stato tremendo, un impatto che ha causato un grave incidente. È avvenuto a Cardito.

Siamo nella piccola cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli. In via Donadio, quasi al confine con Afragola, una vettura si è scontrata con una motocicletta. Il sinistro si è verificato oggi, in tarda mattinata.

Grave incidente a Cardito

Secondo quanto riportato da NanoTv ad avere la peggio è stato il centauro. L’uomo alla guida della moto, infatti, è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

Grave incidente a Cardito: le condizioni della vittima

La vittima dell’incidente non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni risulterebbero gravi. L’arrivo al pronto soccorso è stato in codice rosso. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia Municipale che hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica del sinistro.