Alfonso Signorini sa bene come ‘vendicarsi’. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha deciso di sostituire Sonia Bruganelli con Laura Freddi come opinionista. Si tratta però di un cambio momentaneo, poiché la moglie di Paolo Bonolis non ci sarà per la puntata del 31 dicembre, trovandosi a Dubai con la famiglia per festeggiare il Capodanno.

Perché Sonia Bruganelli è stata sostituita al Grande Fratello?

Che si fosse assentata era già cosa nota, ma che Signorini decidesse di ‘rimpiazzarla’ proprio con Laura Freddi sembra essere più un ‘dispettuccio’ che altro. Il motivo? Forse non tutti ricordano che la show girl ha avuto una relazione con Paolo Bonolis. Conosciutisi ai tempi di Non è la Rai, si innamorarono e la loro storia durò dal 1990 al 1995. In tanti, dunque, si stanno domandando per quale motivo Signorini, tra le tante persone che poteva chiamare, abbia scelto proprio lei.

Una decisione che arriva proprio dopo quel dissapore avvenuto in diretta, quando la Bruganelli lasciò lo studio dopo essere stata zittita dal conduttore. Per ora la reazione sui social è stata fin troppo normale, la moglie di Paolo Bonolis, infatti, rilanciando la notizia ha scritto: “Ma lo abbiamo deciso insieme daje tutta”.