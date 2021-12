0 Facebook Paolo Bonolis, la rivelazione su Sonia Bruganelli e la morte: “Le ho detto che quando morirò lei lo farà” Spettacolo 6 Dicembre 2021 13:53 Di Fabiana Coppola 2'

Esilarante l’intervista di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Verissimo. A Silvia Toffanin il conduttore e la moglie hanno dichiarato di esser diventati nonni, ma di non potersi godere questa condizione per via delle distanze.

La conduttrice ha cercato di trarre informazioni sulla vita priva di Bonolis e la moglie. “Sonia dice che millantavo ricchezze? Forse l’ho conquistata con altro” e la risposta pronta della Bruganelli: “Anche questo lo millanta”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Verissimo

Paolo Bonolis ha rimarcato che la moglie non è romantica, ma che ha altre qualità. “Mi piace la sua velocità mentale. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. E poi hai visto come affronta la Volpe, come ha mandato a fare… Signorini? È lo stesso atteggiamento che ha con me talvolta”.

Ma sulla vita professionale di Bonolis non ha dubbi: “È un professionista straordinario. A prescindere da tutto, lo conosco da 26 anni e nonostante non sia romantica, vedere parte della sua storia professionale, è una cosa che mi dà emozione e mi inorgoglisce”. E sulla morte: “Come ci vediamo tra 25 anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta. Questa è la prima intervista verità che hai“.