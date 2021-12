0 Facebook Diego jr Maradona rompe il silenzio e saluta Hugo: “Siamo stati spesso in disaccordo” News 29 Dicembre 2021 11:52 Di redazione 2'

Diego jr Maradona all’indomani dalla morte dello zio Hugo, scomparso all’età di 52 anni a causa di un infarto, ha condiviso un messaggio d’addio per lui. Il figlio napoletano del campione argentino ha così rotto il silenzio, l’ha fatto stamattina pubblicando un’immagine che lo ritrae al fianco dello zio e del padre.

Le parole di Diego jr per lo zio Hugo Maradona

Che zio e nipote andassero poco d’accordo è cosa ben nota, motivo per cui erano tanto attese le parole di Diego jr. Ma una perdita in famiglia è pur sempre un grande dispiacere e il figlio di Maradona l’ha chiaramente espresso attraverso il suo messaggio d’addio: “Buon viaggio Tío!! In questa vita spesso siamo stati in disaccordo forse perché eravamo testardi e orgogliosi allo stesso modo. Porto con me i bei ricordi, i momenti vissuti insieme….Dai un bacio a papà che mi manca”, queste le parole del ragazzo. Poi ha aggiunto un caloroso saluto ai tre cugini.

Proprio in occasione dell’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, Hugo aveva rilasciato un’intervista in cui chiedeva al nipote per quale motivo tutte queste polemiche non le avesse fatte quando il padre era ancora in vita. Dunque si presume che negli ultimi tempi i rapporti tra i due non fossero così tanto idilliaci. Il post di Diego jr ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono voluti stringere al suo dolore e a quello della sua famiglia, colpita dopo solo un anno da un altro grave lutto.

