Sonia Bruganelli abbandona lo studio dopo la lite con Signorini: cosa è successo dietro le quinte Spettacolo 21 Dicembre 2021

Uno dei colpi di scena dell’ultima puntata del grande Fratello Vip, andato in onda lunedì 20 dicembre, è stato sicuramente la lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Il conduttore ha zittito l’opinionista che stava litigando a oltranza con Alex Belli. La moglie di Bonolis non ha preso affatto bene l’affronto abbandonando lo studio.

Alfonso Signorini zittisce Sonia Bruganelli

In pratica il conduttore ha chiesto un’opinione alla moglie di Paolo Bonolis ma poi questa è stata interrotta da Alex Belli. Un vociferare Instagram studio che ha mandato in tilt la trasmissione. A quel punto Signorini ha tolto la parola alla Bruganelli: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”.

Secondo quanto ricostruito l’opinionista avrebbe a quel punto mandato a quel paese Alfonso e abbandonato Lo studio. Mentre la trasmissione andava avanti dietro el quinte gli autori convincevano la Bruganelli a rientrare. Dopo un’ora Sonia è rientrata e sono arrivate le scuse e il chiarimento con il conduttore, ma la moglie di Bonolis ha precisato: “Se non fosse che ti conoscessi da una vita…”.