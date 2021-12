0 Facebook Muore a 36 anni durante viaggio di nozze, addio a Marzia Saddemi: stava facendo un’escursione con il marito Cronaca 29 Dicembre 2021 15:29 Di redazione 2'

Aveva coronato il suo sogno, sposarsi e andare in viaggio di nozze. Avrebbe voluto andare in Cile o in Perù, ma considerata l’attuale situazione aveva preferito con il marito non allontanarsi troppo. Ma Marzia Saddemio, neo sposa di 36 anni, purtroppo proprio mentre era in luna di miele ha accusato un malore ed è morta.

Marzia Saddemio muore in viaggio di nozze

Marzia con il marito Matteo aveva scelto di andare in Trentino, lì durante un’escursione, si è accasciata al suolo davanti al marito, ed è morta. Si erano sposati nella Collegiata di San Secondo, stando a quanto raccontato dagli amici nei vari messaggi di addio, dopo diverse vicissitudini.

Poi è arrivato il malore fatale che non ha lasciato scampo alla povera Marzia, quando sono intervenuti i medici, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale, è deceduta poco dopo il suo arrivo. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto le tante persone che conoscevano la 36enne e il marito. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua dipartita: “Il loro sogno era un viaggio in Cile e Perù ma visto il momento avevano scelto un breve viaggio di nozze. Per questo la meta designata era il Trentino, dove erano arrivati lunedì 20 relax e spa. Poi mercoledì 22 hanno deciso di dedicarsi a una escursione con le ciaspole”, queste le parole del suocero.