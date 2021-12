0 Facebook Stefano De Martino, stasera in onda con Bar Stella e sulla vita privata: “Ho fatto degli errori di gioventù” Spettacolo 29 Dicembre 2021 16:22 Di redazione 2'

Stefano De Martino si lascia andare in una lunga intervista alla viglia della messa in onda in seconda serata del suo nuovo show “Bar Stella”. Il conduttore napoletano porte sul piccolo schermo uno show tutto suo.

Il format del programma è un tantino diverso dal normale e dagli spettacoli che di solito hanno visto protagonista Stefano. A Fanpag fil conduttore ha dichiarato:

“Sarò il gestore del bar. Io e Riccardo Cassini che ha ideato con me il programma abbiamo presentato Bar Stella come un “non-show” con la missione eccezionale di essere normale, ispirandoci dichiaratamente a Dalla”.

Stefano De Martino, stasera in onda con Bar Stella

E poi sul gossip annuncia: “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere l’attenzione su quello che ti interessa. Avere scoperto presto queste cose ha comportato ovviamente degli errori di gioventù. Per esempio l’essermi sentito, spesso, in dovere di spiegare delle cose, senza capire che quello andava ad alimentare ancora di più la macchina. Oggi sono molto più a fuoco e sereno, in pace con quello che è il modo degli altri di parlare di quello che faccio. Percepisco che sia tutto più giusto”.