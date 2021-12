0 Facebook Napoli piange per Rosa, grande il dolore per l’addio alla giovane volontaria: “Eri una stella luminosa” È morta Rosa Mosca. Il post pubblicato su Facebook dall'associazione 'Mani tese in Campania' ha dato la triste notizia sui social Cronaca 29 Dicembre 2021 13:39 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito la città di Napoli e l’intero mondo dell’associazionismo e del volontariato. Come comunicato dall’organizzazione no profit Mani Tese Campania, è deceduta la giovane Rosa Mosca.

È morta Rosa Mosca

Descritta come una colonna portante dell’associazione, Rosa Mosca era una giovane volontaria. La sua attività ha portato del bene a moltissime persone. Ecco il motivo dei tanti messaggi di affetto e cordoglio a lei dedicati.

È morta Rosa Mosca: il post su Facebook

“Parlare di una persona che se ne va non è mai facile, nel nostro caso è ancora più difficile adesso che ad andarsene è l’anima, il sorriso e la forza di una delle volontarie che è stata anche pilastro di Mani Tese Campania per tanti anni.

Rosa Mosca non verrà solo ricordata da chi l’ha conosciuta come la luminosa stella che era, ma vogliamo che il suo ricordo possa non spegnersi mai e per questo stiamo già organizzando un momento collettivo per renderle omaggio nella nostra piccola sede di Piazza Cavour. Ciao Rosa, sei stata e sarai sempre nei nostri cuori“.