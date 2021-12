0 Facebook Le vacanze di Belen Rodriguez sola con la famiglia. Accuse della Moric? Sceglie il silenzio Spettacolo 27 Dicembre 2021 13:01 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è partita per la montagna con la sua famiglia. Mentre Santiago è con il padre, lei, Luna Marì, la sorella Cecilia e probabilmente il resto del ‘clan Rodriguez’, si stanno godendo qualche giornata di vacanza sulla neve. Probabilmente il bambino raggiungerà la madre nei prossimi giorni. Di Antonino non c’è traccia, ennesima riprova che la separazione sia certa.

Belen Rodriguez parte per le vacanze

Così, mentre Nina Moric attraverso diverse storie su Instagram ha lanciato molte accuse nei confronti di Belen Rodriguez, sostenendo che la show girl avesse baciato il figlio Carlos Maria, accuse celermente smentite dal ragazzo, la show girl ha preferito il silenzio. Nessuna risposta, infatti, è arrivata dalla bella argentina che sui social sta condividendo solo immagini delle sue vacanze in montagna in un lussuoso chalet.

Lo stesso Fabrizio Corona aveva attaccato la sua ex moglie dopo le parole dette su Belen. La show girl argentina, invece, ha preferito non dire proprio nulla su questa sorta di ‘diatriba familiare’. Probabilmente conosce il carattere della Moric e potrebbe aver preferito non darle proprio corda.