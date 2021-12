Pesanti accuse a Belen Rodriguez proprio in questi giorni di Natale. L’argentina si trova ancora una volta al centro di un polverone.

Nina Moric, sui social, ha dichiarato che la Rodriguez ha avuto atteggiamenti irrispettosi verso il figlio, Carlos Corona. L’argentina ha avuto infatti una relazione con Fabrizio Corona per molti anni. In una chat pubblicata dalla croata il figlio avrebbe scritto che “Belen lo incitava a bere e fumare”.

“Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare. Mi ha baciati in bocca. No voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cret..na. Tu portami via da questo Paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi”. “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare”.