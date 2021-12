0 Facebook San Giovanni a Teduccio, elicottero sparge “sostanza misteriosa”: festa per scoprire sesso nascituro San Giovanni a Teduccio 28 Dicembre 2021 08:47 Di redazione 2'

E’ bastato poco perché diventasse virale il video di un elicottero che nel pomeriggio di lunedì ha sorvolato San Giovanni a Teduccio, spargendo una sostanza ‘misteriosa’. Sui cieli del quartiere napoletano è comparsa una scia di un colore non definito che inizialmente aveva preoccupato non poco i residenti. In tanti si erano domandati di cosa si trattasse, non essendoci, per fortuna, incendi segnalati in zona.

Elicottero sorvola cielo San Giovanni a Teduccio: cosa è accaduto

Al primo video dell’elicottero, n’è seguito un altro, pubblicato da Gianni Simioli che svelerebbe l’arcano della sostanza ‘misteriosa’ comparsa nei cieli di San Giovanni a Teduccio. Nel filmato, infatti, si vede una coppia che sembrerebbe festeggiare la scoperta del sesso di un futuro nascituro. Pratica entrata molto in voga negli ultimi tempi, una sorta di party in cui i futuri genitori scoprono con i parenti se il loro bebè sarà maschietto o femminuccia.

Essendo la sostanza ‘misteriosa’ spruzzata dall’elicottero scura, quindi somigliante al blu, sembrerebbe che i futuri genitori aspettino un maschietto. Pioggia di critiche sui social, non appena si è compreso cosa fosse realmente accaduto.

I video condivisi da Gianni Simioli