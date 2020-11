0 Facebook “È morto Maradona”, a Napoli è lutto: il dolore e la reazione dei napoletani I napoletani ricordano Maradona. Tra le strade e nelle case del capoluogo partenopeo è lutto: i napoletani addolorati per la triste scomparsa Calcio Napoli 25 Novembre 2020 18:32 Di redazione 2'

La notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Le prime reazioni sono state di incredulità. Nessuno lo avrebbe mai immaginato e tutti hanno urlato : “È l’ennesima fake news“. Si è sempre rialzato, non ha mai mollato eppure quello che i tifosi napoletani hanno sempre scongiurato è successo: è morto Diego Armando Maradona.

Il campione argentino è deceduto in Argentina. Poco tempo fa l’intervento chirurgico, successivo al suo 60esimo compleanno. El Pibe De Oro questa volta se n’è andato davvero. A Napoli è esplosa la tristezza e il dolore.

I napoletani ricordano Maradona

Tutte le persone intervistate da VocediNapoli.it poco dopo la drammatica notizia, hanno espresso il loro affettuoso cordoglio per D10s. Del resto uno come Maradona non può morire. Quello che ha fatto in campo e fuori resterà per sempre scritto nella storia.

Le strade, le piazze e i vicoli di Napoli sono tutti con Diego. Oggi più che mai la città è in simbiosi con chi è riuscito a regalare emozioni uniche e irripetibili. Napoli e i napoletani piangono ma sorridono di gioia quando la mente e il cuore vanno a quelle giocate irripetibili che hanno incantato il mondo intero.

LEGGI ANCHE – Come è morto Diego Armando Maradona