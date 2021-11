0 Facebook Anniversario morte Diego Armando Maradona, il fratello Hugo: “Non smetto di piangere” Spettacolo 24 Novembre 2021 15:30 Di redazione 1'

Un anno senza Diego Armando Maradona e la città di Napoli che si riempie di eventi e ricordi per l’anniversario della morte dell’ex campione argentino. A ricordare el Pibe de Oro anche il fratello, Hugo Maradona, che racconta come vivrà la giornata.

Anniversario morte Diego Armando Maradona

In occasione della presentazione del libro “Napoli. I grandi calciatori”, di Valter De Maggio, il ricordo del fratello riporta da Leggo che spiega cosa farà il 25 novembre 2020:

“Nulla, piango ogni giorno. Anzi, di più. Non posso accettare il fatto che se ne sia andato nel modo assurdo che tutti sappiamo. Quando avrò giustizia e la verità smetterò di piangere“. e sulla giornata dice: “Starò a casa, non uscirò e non vedrò nessuno. Voglio stare solo con i miei ricordi e con l’amore che porto per Diego“.