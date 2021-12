0 Facebook Gigi D’Alessio applaude ad Alberto Angela: “Grazie per aver fatto capire che Napoli dovrebbe essere l’orgoglio di Italia” Spettacolo 28 Dicembre 2021 13:28 Di redazione 1'

“Stanotte a Napoli” di Alberto Angela non ha solo avuto tantissimi ascolti, oltre 4milioni, ma anche moltissimi applausi e non solo dal pubblico napoletano ma da tutto quello italiano. A complimentarsi con lo storico sono stati anche tanti personaggi del panorama artistico partenopeo, tra questi Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio ringrazia Alberto Angela

Il cantante napoletano intervistato al margine di un’iniziativa benefica per i bambino dell’ospedale Santobono Pausilipon, ha raccontato di aver scoperto per caso che una sua canzone fosse finita in questo meraviglioso documentario e di essersi emozionato. D’Alessio ha poi voluto ringraziare direttamente Alberto Angela per aver fatto comprendere, grazie al suo meraviglioso racconto, come Napoli dovrebbe essere orgoglio di Italia.

“È bello il messaggio che fa capire che questa città dovrebbe essere l’orgoglio dell’Italia. Non ne sapevo niente stavo guardando la trasmissione e ho sentito la mia musica, la canzone “Malaterra” dedicata proprio a Napoli, accompagnare quelle immagini. Mi sono emozionato“, queste le parole di Gigi D’Alessio. Parole che sono condivise dalla stragrande maggioranza dei napoletani.