Dramma in Provincia, auto sbanda sulla statale: muore 30enne Salerno 27 Dicembre 2021

Dramma in provincia di Salerno dove la scorsa sera si è consumato un terribile incidente sulla Strada Provinciale 11 che collega i comuni del Salernitano di Sassano e Teggiano. Nel violento impatto è morta una donna di appena 30 anni.

L’incidente

Stando alle prime ricostruzioni l’auto, in cui viaggiava la giovane donna, avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertarsi. La Renault Espace, che vedeva a bordo due persone, è sbandata finendo contro una recinzione a bordo strada. Lo scontro è stato talmente forte che è costato la vita alla 30enne che viaggiava sull’automobile. Mentre l’altra giovane è stata repentinamente trasportata, dai sanitari del 118, all’ospedale di Polla. Al momento, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.