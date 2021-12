0 Facebook Vigilia di Natale drammatica in Superstrada: doppio incidente coinvolge due giovanissimi Cronaca 25 Dicembre 2021 11:01 Di redazione 1'

Dramma della vigilia di Natale tra la Ss18 e la Cilentana. Si sono verificati due incidenti stradali: il primo nei pressi di Spinazzo di Capaccio Paestum. Secondo quanto riporta il Mattino, un ventiseienne del posto ha impattato contro una Jeep con a bordo dei ragazzi di Castellabate.

I vigili del fuoco l’hanno estratto dalle lamiere e portato in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania. Il secondo sinistro, un impatto devastante, è avvenuto sulla Cilentana: tre auto si sono scontrate frontalmente.

Anche in questo caso sono intervenuti i caschi rossi, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale in gravi condizioni. Un ragazzo di 38 anni ha avuto la peggio.