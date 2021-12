0 Facebook In scooter senza patente fuggono contromano all’alt degli agenti: paura tra le strade di Napoli Ercolano 26 Dicembre 2021 21:54 Di redazione 2'

Paura e delirio tra le strade di Napoli. Dove, la scorsa sera, due giovanissimi sono prima scappati dall’alt di un posto di blocco della Polizia di Stato e poi hanno inscenato una rocambolesca fuga tra le vie del capoluogo di Regione.

Protagonisti della paradossale vicenda due giovani di Ercolano, comune dell’area vesuviana. Entrambi sono stati denunciati mentre, uno dei due, viaggiava persino senza patente.

L’inseguimento

Tutto è nato quando gli agenti del Commissariato Decumani in via Guglielmo Sanfelice hanno notato i due giovanissimi, un 24enne ed un 22enne, in sella a uno scooter. Ma, quando gli è stato intimato l’alt, il conducente incurante della richiesta dei poliziotti non ha fermato il mezzo ed è scappato: accelerando con la speranza di eludere il controllo.

E’ nato così un folle inseguimento tra le strade della città. Durante il quale l’autista dello scooter ha condotto non poche manovre pericolose, transitando anche in contromano su alcune vie cittadine. La corsa, infatti, è terminata appena il motorino si è scontrato con un centauro che viaggiava nella direzione di marci: quella opposto ai due fuggischi.

La denuncia

Dopo l’impatto con la moto gli agenti hanno così bloccato conducente e passeggero. Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari, visto lo scontro, hanno proceduto ha denunciare i giovani per resistenza a Pubblico Ufficiale. Entrambi già con precedenti di polizia.